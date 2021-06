Edna Schmidt, periodista de Univision, fallece a los 51 años

Además de este mensaje de despedida, Neida reveló que su amiga le pidió que retirara de su canal de YouTube la entrevista que le había realizado recientemente. “La razón es que la tuve que quitar porque así me lo pidió Edna hace unos días y debo respetar su última voluntad”, comentó. “Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación así que de inmediato la retiré de mi canal”.

Martín Berlanga, quien fuera su colega por muchos años, también se despidió de ella: “Hoy con profunda tristeza me entero del fallecimiento de mi queridísima amiga Edna Schmidt a los 51 años de edad debido a una caída en su amado Puerto Rico. Aún no despierto del asombro pues hablamos por teléfono hace un par de meses, nos reímos y lloramos y platicamos de tantos recuerdos compartidos en el trabajo periodístico por televisión”.