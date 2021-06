Pareja de actores argentinos sobrevive al colapso del edificio en Miami Beach: ‘Estamos vivos de milagro’

En un audio que el actor y productor envió a sus conocidos, contó: “No entendíamos qué pasaba. Si era un tornado, un ataque, lo más parecido a lo que es una película... el estruendo, no lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas, era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de… no sé. Lo que ven en las imágenes. En ese momento no éramos conscientes de lo que estaba pasando, sí teníamos una nube de polvo tan grande, junto con el ruido, que no nos podíamos ver. Estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver”.

“Queremos darles tranquilidad, decirles que les agradecemos la preocupación y vuelvo a repetir que estamos vivos de milagro, o como lo quieran llamar. El shock y la angustia pasa por lo que sucedió y la cantidad de gente que todavía no ha aparecido, entre ellos, conocidos que estaban en la parte que se ha caído”, concluyó Vázquez.

