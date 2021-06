Ex de Alex Rodriguez no era ‘fan’ de la relación de su ex con Jennifer Lopez

Para los seguidores de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, fue toda una sorpresa cuando se enteraron que la pareja había cancelado su compromiso y tomado caminos separados. Aunque había esperanzas de que charlaran y retomaran el noviazgo de más de tres años, JLo optó por volver a los brazos de otro de sus ex, Ben Aflleck, poniendo un punto final a esta historia de amor. Sin embargo, no todos sufrieron con esta separación, y Cynthia Scurtis, ex esposa de A-Rod parece ser una de ellos.

Cynthia Scurtis es la madre de las hijas de Alex Rodriguez

Según informes de un allegado a Scurtis, ella está muy contenta con la actual situación sentimental de su ex. “Ahora que Jennifer está fuera de la foto, Cynthia pasa más tiempo con las niñas Alex, todos juntos. No era la mayor fan de Jennifer”, reportó Us Weekly.

La pareja, que atravesó por un complicado divorcio en 2008, decidió llevarse mejor por el bienestar de sus hijas Natasha, de 16 años, y Ella, de 13. Una relación que hoy llevan mejor que nunca. “Él la invita a que los acompañe a ciertos eventos o sólo para salir a comer. Hace a las niñas felices ver a sus padres juntos y llevándose bien, como familia, otra vez”.

Alex Rodriguez se sobrepone fácil a una ruptura

En cuanto a cómo tomó A-Rod la separación con JLo, expresó que él no necesita apoyo para superar este tipo de cosas. “Es un chico fuerte y hay mucho que sucede en su vida. Sale con Cynthia porque ella y su esposo, Angel Nicolas, le hacen compañía y son parte de su círculo cercano, uno en el que confía”, detalló.

Alex Rodriguez y Cynthia Scurtis fueron vistos juntos poco después de la separación con Jennifer Lopez

Mientras A-Rod pasa más tiempo en familia, Jennifer Lopez continúa contenta en su relación con Ben Affleck. Tras varias semanas de rumores, hace unos días la pareja confirmó con un tierno beso que entre ellos la llama sigue encendida como hace 17 años, cuando estaban a punto de pasar por el altar.