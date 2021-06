Daniella Álvarez recuerda con nostalgia a su exnovio: ‘Por una razón la vida siempre nos separa’

Muchas cosas han cambiado en la vida de Daniella Álvarez desde la cirugía en la que le fue amputada parte de la pierna izquierda, sin embargo, la modelo ha demostrado que tiene una fortaleza sin límites. Ahora se prepara para escribir un nuevo capítulo como jueza de Nuestra Belleza Latina. De cara a esta gran aventura profesional, la colombiana visitó Despierta América , donde conversó sobre sus planes, además de compartir las lecciones aprendidas en este capítulo de su vida. En la conversación con Karla Martínez salió a relucir su gran amor, el actor español Lenard Vanderaa, que estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Pese a que su relación no prosperó , Daniella tuvo las palabras más gentiles para su exnovio, quien tiene un lugar importante en su corazón.

©@danielaalvareztv



Daniella Álvarez en Despierta América

“Es un amor que siempre va a existir”, respondió Álvarez cuando fue cuestionada sobre su ruptura con Vanderaa. “Lenard, puedo decir al día de hoy que ha sido un amor muy lindo, muy puro, me enseño muchas cosas importantes”. Sin embargo, lo suyo terminó pues las circunstancias les impedían estar juntos. “Por una razón la vida siempre nos separa; nuestros proyectos, yo vivo en Colombia, él en España... Siempre hay algo que nos ha separado”.

Aunque solo pudieron estar unos meses juntos como pareja, Daniella reconoció que él estuvo justo cuando ella más lo necesitó. Su reencuentro, tras romper en 2018 se dio de manera inesperada, y todo en el contexto de la pandemia y su cirugía. “Terminamos en diciembre de 2018 y luego él regresa a Colombia en 2020 para no perder la visa de trabajo, justo cuando empieza la pandemia y cierran Colombia. Le toca quedarse en Bogotá y es ahí cuando yo llego en un avión de la fuerza área me llevan por todo el tema que estaba sucediéndome, y él me dice, ‘¿Cómo así? Tengo que estar contigo’”.

©@lenard.vanderaa



Lenard esutvo con Daniella en los momentos más cruciales de su proceso

Daniella recordó con cariño los días en los que Lenard estuvo a su lado, sin separarse de ella ni un minuto. “Fue mi hombro, mi apoyo, me acompañó a todas mis rehabilitaciones, todo mi proceso... pero las cosas suceden porque tienen que suceder”.

Para concluir el tema de su expareja, Daniella dijo lo siguiente: “Será lo que Dios quiera. Él (Lenard) sabe que lo adoro y yo también sé que tengo un lugar especial en el corazón; que estuvimos en los momentos que tenían que ser, pero ya no, ya no está”.