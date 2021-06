Integrante de Blink-182 revela que fue diagnosticado con cáncer

El ex guitarrista de Blink-182, Tom DeLonge también envió un mensaje a su amigo. “Yo también he estado al tanto del diagnóstico de cáncer de @markhoppus por un tiempo. Y para agregar a sus propias palabras que usó hoy, también me gustaría decir que es fuerte y un superhumano que está superando este difícil obstáculo con un corazón muy abierto. #WeHaveHisBack (lo apoyamos)”, expresó en Twitter.

Los fanáticos de la banda están devastados por la noticia y e inundan las redes sociales con mensajes de apoyo. “Enterarme de que Mark Hoppus tiene cáncer ha sido muy duro. Blink 182 ha sido fundamental en mi vida y he sido muy afortunado de verlos en vivo. Enviando todo el amor y la curación positiva a Mark para una pronta recuperación”, escribió Danielle Roe en Twitter.

El crítico de rock, Dan Ozzi, también envió buenas vibras para Hoppus. “Estoy... profundamente triste por el anuncio de Mark Hoppus. Simplemente un chico increíblemente agradable y accesible. Con la esperanza de que se recupere rápidamente”, escribió. “Mark Hoppus. Cruzo los dedos para que supere esto. Héroe real del pop punk”, dijo otro fan.