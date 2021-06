Eduardo Capetillo revela cómo enfrentó el cáncer de piel: ‘Me retiraron un melanoma maligno’

Luego de que hace unos días Eduardo Capetillo revelara su diagnóstico de cáncer de piel , el actor de telenovelas regresó a las redes sociales para aclarar algunas preguntas que quedaron para sus fans. El actor de 51 años también lo hizo para calmar a aquellos que estaban preocupados por su salud, haciendo hincapié que esta situación se dio hace muchos años, y reveló que fue sometido a cirugía en la cual le removieron un melanoma maligno (cáncer).

©@bibygaytan



Eduardo Capetillo reveló la noticia de la enfermedad que padeció hace tiempo en un video del canal de YouTube de su hija

A través de sus redes sociales, el actor de telenovelas como Marimar agradeció a todos por su cariño y apoyo tras esa dura revelación sobre su salud y detalló el procedimiento al que se sometió. “Queridos amigos agradezco profundamente el interés y preocupación hacia mi persona, referente al tema del cáncer en la piel del que hablé en el programa de mi hija Ana Paula quiero aclarar que hace algunos años me retiraron un melanoma maligno (cáncer) esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares SIN la debida protección, me reviso una vez al año y hasta ahora todo está BIEN afortunadamente, para mí, no más sol y cuando lo hay, con mucha protección solar, si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias”, escribió en un post publicado en su perfil de Instagram.

Esta publicación se da a unos días de que el propio actor revelara sin querer que había padecido cáncer hace un tiempo. Eduardo colaboró en el canal de YouTube de su hija Ana Paula, en la que la jovencita puso a prueba sus habilidades como maquillista. Mientras se desarrollaba este momento entre padre e hija, el esposo de Biby Gaytán tocó el tema de su enfermedad y comentó, dirigiéndose a su hija: “Tú y yo somos de piel blanca”, explicó. “Las personas de piel blanca deben de tener mucho cuidado con los rayos solares”.

©@capetillo_eduardo



El actor de 51 años también aconseja a sus hijos sobre el cuidado de la piel

Capetillo continuó sobre esa misma línea y dijo: “A mí, quiero decirles, queridos amigos, que esto sí es una primicia para todos ustedes aquí en el canal de mis hijas; me dio cáncer de piel por asolearme tanto”.

Dentro de esa reveladora confesión, Capetillo compartió que su dermatóloga le prohibió terminantemente asolearse, además de que en su rutina diaria no debe faltar el bloqueador solar, así como una revisión oportuna de manera anual. “A mí, quiero decirles, queridos amigos, que esto sí es una primicia para todos ustedes aquí en el canal de mis hijas; me dio cáncer de piel por asolearme tanto”.