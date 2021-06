Daniella Álvarez revela que, tras su amputación, vivió seis meses entre la ansiedad y depresión

A un año de haber sufrido el golpe emocional más fuerte de su vida , Daniella Álvarez resurgió de las cenizas y se reinventó por completo. La joven colombiana, quien representó a su país en Miss Universo en 2012, perdió parte de su pierna izquierda a causa de una amputación, y desde entonces se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Ahora, se prepara para lanzar su fundación que ayudará a personas en su misma condición, así como su debut en Nuestra Belleza Latina. Pero no todo ha sido tan sencillo, pues en su recuperación se enfrentó una severa depresión, de la cual recién habló con SEMANA.

Daniella Álvarez ha logrado salir adelante con el apoyo de sus seres queridos

En entrevista con el medio colombiano, la presentadora de televisión reveló cosas que nunca antes se había atrevido a revelar, como los efectos secundarios que le provocaron ciertos medicamentos. Álvarez contó a los periodistas de SEMANA que había días en los que estaba tan desganada que no tenía ni ganas de salir de la cama o ducharse.

“Los primeros seis meses de mi amputación resulta que yo salía de una clínica dónde cada cuatro horas me inyectaban de manera intravenosa oxicodona, una especia de morfina más fuerte, y esto me causó adición”, confesó la modelo. “Y no solamente tenía la oxicodona, además tenía prebagalina que era para la parte nerviosa cuyo efecto secundario es ansiedad”.