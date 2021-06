Paulina Rubio celebró su cumpleaños 50 acompañada de amigos y familia, en una lujosa fiesta en Miami

Discutimos sobre la sabiduría que Paulina ha adquirido con el paso de los años; historias de éxito, aventuras, retos personales y familiares, entre otros. Al preguntarle qué consejo le daría a la Paulina más joven, la cantante fue muy clara, “Que todos sus sueños se van a hacer realidad. Que esté tranquila y que pise fuerte”.

Tras un año de pandemia y tremendos desafíos, ahora le tocó celebrar a Paulina, y le preguntamos que era por lo que se sentía más agradecida en este momento de su vida, a lo que respondió: “Estoy agradecida de ver a mis hijos, y mi madre con salud, de un público y unos amigos que me aman tanto como los amo yo. Me siento muy bendecida”.





‘La Chica Dorada’ celebró en grande sus 50 años

Pero la celebración no termina aquí, como siempre Paulina se prepara para continuar triunfando. “Estoy muy emocionada con el lanzamiento de mi nuevo single. Me falta dirigir una película. Espero que sea un documental sobre mi historia porque me apasiona la música y el cine. Estoy realizando colaboraciones que siempre cambian mi ADN musical”.

Finalmente, y con la experiencia de seguir al tope de su carrera, nos preguntamos, si la vida de Paulina fuera una película, con todo lo vivido, ¿de qué género sería y que título llevaría? “Definitivamente sería un musical familiar y se llamaría Y Yo Sigo Aquí”, puntualiza Rubio.