Miss Universe responde así a las críticas por tener novio

El noviazgo de Andrea Meza, actual Miss Universe , con el tiktoker Ryan Antonio no tiene indiferente a nadie; por un lado, los fans de la pareja están encantados con el romance , sin embargo, también se han enfrentado a lo comentarios de sus detractores. Pese a ello, los enamorados disfrutan de su romance, el cual recién empieza. Recientemente, Andrea se vio en la necesidad de responder a los comentarios negativos de un usuario, quien comentó que parecía que estaba más enfocada en su relación que en sus deberes como Miss Universe. Meza, originaria de Chihuahua, al norte de México, contestó que ese era precisamente uno de los grandes estigmas a los que las mujeres trabajadoras se enfrentan todos los días y aseguró que, en su caso, sabe equilibrar perfectamente la situación.

Andrea Meza y Ryan Antonio llevan unos meses de novios

La polémica se dio cuando Ryan compartió una fotografía con Andrea en sus redes sociales y sus seguidores empezaron a comentar dicha imagen. Entre los mensajes positivos sobre la bonita pareja que hacían, hubo uno que llamó la atención de Meza, el cual decía lo siguiente: “Muy bonita pareja y todo, pero si lo que quería era andar de novia mejor le hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más, por fin gana México y ella debería concentrarse en su puesto, no en estar pasándola padre con su novio, sinceramente da mala imagen”.

La pareja ha causado revuelo en las redes por su noviazgo

Ante este comentario, Miss Universe respondió lo siguiente: “Cada quien decide cómo manejar su vida privada. El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposo, hijos, etc.) no va a dar el ancho en un puesto importante por estar ‘distraída’”, explicó. “Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor. Yo trabajo al 100% entregada a mis labores y mis tiempos libres los manejo a mi gusto, sin esconderlos porque esa es la imagen que quiero dar; una mujer real que sabe mantener un equilibrio en su vida”, puntualizó.