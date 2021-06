Diego Boneta podría ser demandado por supuesta agresión a actor de ‘Luis Miguel’

Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel en la serie sobre su vida, podría enfrentar cargos en su contra por presuntamente agredir a uno de los actores del show. Martín Bello, el intérprete del Tío Tito en la producción, asegura que procederá de manera legal en contra del mexicano por los golpes reales que recibió durante el rodaje de los capítulos de la segunda temporada.

Martín Bello interpreta al ‘Tío Tito’ en ’Luis Miguel: La Serie’

Bello contó en entrevista al programa Sale el Sol que Diego Boneta usó más fuerza durante la escena y lo agredió de verdad. “Ya no era actuación. De ahí yo me veo el pecho amoratado, me asusto y me fui directamente para el camper de maquillaje y peluquería para contarles lo que me había hecho”, recordó.

El actor español continuó: “Me pueden quedar secuelas de limitación de movilidades. Estoy trabajando para que yo no pierda movilidad en el brazo y hay dolor crónico”. Y agregó que fue una situación que se pudo haber prevenido: “Se podía haber arreglado tan fácil. Porque si a mí me hubieran cuidado un poquito, esto no llega a más”.

Además de las lesiones físicas, el actor hizo referencia a una cadena que supuestamente Boneta pagaría. Agregó que la situación podía haber quedado en el set, pero la actitud de Diego no favoreció a un acuerdo en persona. “El Boneta que conocí en la primera temporada era una persona más querida, de simpatía y no sé qué fue lo que sucedió”, contó sobre su compañero de grabación.

Martín Bello asegura que intentó dialogar con Diego Boneta

“Le dije invítame a cenar, lo hablamos y ya está. Por mí no hay problema. No le dije que me invitara a cenar a un lugar lujoso, pudimos haber ido a cenar tacos a la calle y ahí platicamos. Pero todavía estoy esperando la llamada”, agregó sobre la charla que tuvo con el mexicano al respecto.

La respuesta de la producción

Bello también confirmó que fue hasta ahora que salió todo a la luz pues quiso concluir de manera profesional con su personaje en la serie. Hasta el momento, Diego Boneta no ha hecho comentarios sobre la situación. Martín, por su parte, asegura que procederá de manera legal contra el actor y todo aquel que resulte responsable de los daños físicos que aquella escena le han causado desde entonces.