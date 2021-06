¡Campanas de boda! Marco Fabián y su novia, Kristel Fabre, están comprometidos

Desde el primer momento en el que Marco Fabián y Kristel Fabre coincidieron, supieron que lo suyo sería algo especial. La pareja que hace unos meses gritaba su amor al mundo a través de HOLA! USA , vuelve a charlar con nosotros para contarnos la buena nueva: ¡Están comprometidos! El broche de oro perfecto para una hermosa historia de amor que el destino les tenía preparada.

El seleccionado nacional mexicano y la cantante se conocieron de manera ‘oficial’ el año pasado en una cena que fue el escenario ideal para el flechazo de Cupido. Ambos compartían un mejor amigo que los había hecho estar en el mismo lugar hace años sin que ellos supieran uno del otro. Y tan sólo días después de aquel encuentro, ya se encontraban en su primer viaje juntos del que regresaron muy enamorados.

©Marco Fabián y Kristel Fabre



Marco Fabián y Kristel Fabre se comprometieron en Dubái

Fue en un reciente viaje a Dubái que Marco Fabián planeó todo para hacerle la gran pregunta al amor de su vida. ¡Ella dijo que sí! Y ahora planean juntos la gran boda con la que sellarán su amor.

Muchas felicidades por su compromiso, una gran noticia para la perfecta historia de amor ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio?

Kristel: “¡Gracias! Pues organizó un espectáculo como de cuento de Disney. Siempre lo molesto con que es mi Aladino porque lo hizo en el desierto, en Dubái. Nos fuimos de vacaciones a un lugar espectacular. Ya después me contó que dos meses antes lo organizó y fue, literal de cuento. ¡Increíble!”.

Marco Fabián: “Fue algo muy bonito, una muy linda experiencia que nos queda para toda la vida. Siempre se lo he dicho, que cada momento que que vivimos es importante, es muy bonito para recordarlo toda la vida. Creo que una propuesta de matrimonio tiene que ser especial y la verdad es que no hubo mejor momento ni oportunidad para darle la sortija que en el viaje. Aprovechar el dárselo en un país como Dubái, en una aventura como la que tuvimos”.

“Por ahí le di unas ideas a la gente que me ayudó a hacer todo por allá y fue algo muy bonito, pasear en camello, y al final con la propuesta con la caída de le del sol al atardecer”.

Kristel: “Fue después de dar un paseo con un camello que se llamaba Jackie Chan. Es nuestra mascota de relación. La verdad estuvo espectacular.

Marco, cuéntanos más del plan que tenías para este viaje tan especial

“Bueno, como bien lo saben, yo tengo pocas vacaciones y aprovechamos y cuadramos los días libres. Era un lugar al que queríamos ir”.

“También tuvo mucho que ver la pandemia, que gracias a Dios va regresando todo a la normalidad, pero todavía no se puede viajar a muchos sitios, y al final decidimos algo espectacular como lo fue Dubái”.

“Yo ya tenía en mente que que quería proponerle matrimonio. Al principio, siendo honesto, no sabía dónde le iba a dar la sortija o cómo iba a ser, y a partir de que decidimos ir a Dubái, ahí es donde empiezo a a a a conversar con la gente allá, a programar todo para entregárselo allá. Pero bueno, la decisión de pedirle matrimonio estaba desde antes”.

Kristel, ¿cómo te sentiste? ¿sospechabas algo?

“Los dos estábamos nerviosísimos y es tanta emoción que ahorita ni te acuerdas. Estábamos en black out por toda la emoción que sentimos”.

¿Quién más sabía de la propuesta? ¿Algún familiar o amigo?

“La verdad es que muy poca gente. Fue algo que me quise guardar. Soy una persona que me gusta hacer las cosas bien. Me gustan mucho las sorpresas, alegrarla. Dudé en decírselo a alguien, sobre todo de su familia. Me llevo muy bien con mi suegra, con su hermana y no sabía si apoyarme con ellas y decirles desde antes. Pero también pensé en que sería muy bonito darle la noticia a las dos”.

“Sabían dos o tres personas. Mi prima hermana que conoce muy bien a Kris. Ella y una amiga sabían porque me ayudaron a saber el número de talla del dedo para el anillo. También de parte de mi familia sabía mi mamá. La vi justo antes de partir al viaje. De ahí en fuera, nadie más”.

Kristel, ¿no sospechabas nada?

“¡No! Sí sabía que me quería casar con él. De verdad, nunca me había pasado por la mente... when you know, you know! Lo más cursi, todos lo dicen. Sólo que, como todo fue muy rápido... Rápido en el sentido público, porque, como ya saben, teníamos nuestra relación hace meses y no lo hacíamos público”.

“Hubo momentos en los que sí me emocionaba un poquito. Se veía la situación perfecta en Dubái, pero no. Llevamos siete meses, quizá todavía no es el momento y pensaba ‘Kristel, tranquilízate’. Entonces no sospeché, ni siquiera ese día espectacular de cuento de hadas por lo mismo, porque pensaba que era muy pronto”.