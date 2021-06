Actriz de ‘Anne with an E’ es diagnosticada con cáncer de mama a sus 19 años

La actriz Miranda McKeon, conocida por interpretar a Josie Pye en la serie Anne with an E (Netflix) , reveló el difícil momento por el que atraviesa: fue diagnosticada con cáncer de mama a sus 19 años. La joven actriz dio a conocer la noticia a través de una de desgarradora publicación en su perfil de Instagram, donde revela el tratamiento a seguir, además de su estado de ánimo. McKeon publicó también una carta de su puño y letra en la que demostró que, a pesar del complejo escenario al que se enfrenta, mantiene una actitud positiva.

©@miranda.mckeon



Miranda McKeon dio vida a Josie Pye en la serie transmitida por Netflix

Junto a una fotografía en la que aparece utilizando una bata de hospital, Mckeon empieza así su emotivo post: “¡El rosa es mi nuevo color! Con gran tristeza, pero también esperanza, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google). Soy muy especial, ¡pero lo sabíamos! En estas diapositivas he compartido información sobre cómo han sido mis últimos cuatro días, por qué he decidido compartir esto en las redes sociales, información sobre mi cáncer, una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos”.

©@miranda.mckeon



Miranda McKeon compartió con sus seguidores su diagnóstico de cáncer de mama

“Tengo cáncer de mama que trataré con quimioterapia, radiación y un tipo de cirugía que será determinado cuando tenga los resultados de las pruebas que aún sigo esperando. La buena noticia es que el cáncer de mama es tratable y muy curable. Estaré bien” asegura la artista. “Me estoy embarcando en un viaje que no elegí, pero que sé que puedo manejar. Será muy difícil, serán momentos en los que la vida parece imposible, pero por ahora me estoy enfrentando a esto con optimismo, positivismo y rodeada de amor”, agregó.