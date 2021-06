Un querido actor de ‘Friends’ revela que padece cáncer en etapa cuatro

James Michael Tyler, quien interpretó a Gunther en Friends, compartió una terrible noticia para los seguidores de la aclamada serie de los 90s. El actor reveló que desde hace tres años lucha contra el cáncer de próstata con el que fue diagnosticado en septiembre de 2018. Una enfermedad que se ha extendido a otras partes de su cuerpo, según confesó él mismo.

©GettyImages



James Michael Tyler interpretó a ‘Gunther’, un empleado de la cafetería en Friends

“Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado que se habría extendido a mis huesos”, contó en entrevista para el programa Today de la NBC. “He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años. Ahora está en etapa cuatro. Cáncer en etapa tardía. Entonces, probablemente me afectará”, dijo para sorpresa de los fans de la serie que duró una década al aire.

James, de 59 años, agregó que detectaron la enfermedad en un chequeo médico de rutina. Tras escuchar la noticia, inició un tratamiento hormonal que durante un año le funcionó muy bien, haciendo que su vida volviera a su rutina habitual: “Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal. Me sentía bien. No tenía ningún síntoma”.

Sin embargo, la enfermedad siguió creciendo y hace un año se extendió no sólo a los huesos sino a su columna vertebral, ocasionando una parálisis en la parte inferior del cuerpo. “El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado”, dijo ante el asombro de su batalla.

En la actualidad, se somete a un tratamiento de quimioterapia para aminorar el problema de salud con el que se encuentra luchando con todo su ánimo.

La reunión que no se podía perder

Tan sólo hace unas semanas, los fieles seguidores de Friends veían cumplido el sueño de ver al elenco reunido por completo desde que finalizó la serie en 2004. En el programa especial Friends: The Reunion, no solo se dieron cita sus actores principales Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer y Lisa Kudrow; sino que contó con varias estrellas invitadas. Una de ellas James Michael Tyler, quien no podía perderse este gran evento de la televisión.

©GettyImages



El elenco de Friends tuvo la ten esperada reunión hace unas semanas

Y es que la icónica cafetería del show no sería la misma sin la presencia de aquel barista rubio con chalecos y corbatas coloridos y poco usuales. “Quería ser parte de aquello e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y participaría en todo. Fue agridulce, la verdad”, contó acerca de la reunión que tardó más de 15 años en suceder.

Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y tener una aparición en Zoom”, explicó. “No quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, agregó sobre su participación en el show.