Wisin y Yomaira están a la espera de su cuarto bebé: ‘Es una noticia que estamos disfrutando cada día porque aún no lo creemos’

Wisin y su esposa, Yomaira Ortiz, están colmados de alegría ya que la vida les ha vuelto a dar la oportunidad de convertirse en padres por cuarta vez. Como recordaremos, hace 5 años la pareja experimentó la pérdida de su bebé, a quien llamaron Victoria. La pequeña falleció al mes de nacida debido a que padecía el síndrome trisomía 13. El matrimonio tuvo conocimiento de la enfermedad congénita de su hija durante el quinto mes de gestación y a pesar de que los médicos les recomendaron la interrupción del embarazo como una alternativa, no consideraron esa opción y defendieron su derecho a la libertad de tenerla.

“Lamentablemente, nunca un hijo y un ser querido se superan con una prueba como esa, siempre está ahí, ni este hijo tampoco suplanta o de una forma tapa ese dolor. No, no es así. Son cosas diferentes pero gracias Dios estamos viviendo, después de aquella tormenta, un momento bonito. Fue algo que no pedimos”, nos explica Juan Luis Morera Luna, nombre de pila del cantante puertorriqueño.

Con la esperanza quebrada y sin planes de volver a intentarlo, el exitoso cantante y su esposa no contaron con que el destino les tenía una grata sorpresa para este 2021. En una charla sincera y exclusiva para HOLA! USA, el también productor junto a la madre de sus dos hijos, Yelena de 12 años y Dylan, de 13, nos revelan que están en la dulce espera.

Curiosamente, es ahora que también a los casi 5 meses de embarazo están listos para gritarle al mundo que esta vez el universo les sonríe con un futuro integrante de la familia, el cual será varón y llevará por nombre Daniel.

Así lo confirman en esta hermosa sesión de fotos que les presentamos y que fue celebrada en su natal Puerto Rico, lugar dónde han decidido fijar su residencia, en compañía de sus familiares y amigos más cercanos. Por ello, celebramos el Día del Padre con esta magnífica noticia. A continuación, todos los detalles de cómo ambos viven esta nueva aventura, la reacción de sus hijos y los preparativos que tienen para la llegada de su príncipe en noviembre próximo.

Felicidades chicos, ¿cómo se enteraron de esta gran noticia? Yomaira: Nos enteramos bien pronto y yo apenas tenía cuatro semanas de embarazo, entonces me daban mareos y yo decía que no podía ser eso y bueno, le pedí a una amiga que me trajera una prueba a casa en secreto, una prueba de estas caseras y salió que sí. Ahí fue cuando el mundo se paralizó. Nos organizamos para ver cómo dar la noticia a Juan Luis. Wisin: Yo no lo sabía, ni me imaginaba tampoco. Yelena tiene 13 años y Dylan tiene 12, así que ya hace más de una década que se nos olvidó cambiar pañales, pero deseando desde hace mucho tiempo poder tener un hijo y lo más importante es que esté saludable. Estamos felices, disfrutando el proceso. Creo que no merecemos tantas bendiciones. No estoy hablando a nivel profesional, sino a nivel personal. Gracias a Dios Yomaira está embarazada y lo más importante es que todo esté en orden, todo está bien.

Yomaira, ¿cuánto tiempo tienes de embarazo? Ahora mismo, 14 semanas.

¿Cuál fue tu reacción al enterarte que estás en la dulce espera? Fue un momento de verdad que no me lo esperaba. Hacía poco que yo acababa de entregarle a Dios la situación y de decirle: “mira, ya no te voy a pedir más tener bebés o reclamar”. Con la situación de Victoria siempre me iba a faltar ella. Así que cuando vi el positivo, dejé caer la prueba y me quedé... Llamé a mi hermana, mi amiga estaba conmigo y yo decía: ¿qué es esto, es real? Escribí a mi ginecóloga que ya me dijo: “¡Felicidades!” No me dijo que me hiciese una prueba de orina, de sangre o un chequeo. No lo podía creer.