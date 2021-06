Akin Akinözü, el galán turco que enamora y seduce a la comunidad hispana en USA

¿Qué significa la fama para ti?

Creo que la fama personal es el efecto secundario de nuestro trabajo. Dije fama personal porque no soy el punto central en absoluto en todo este contexto. El punto es que se han desencadenado sentimientos, se han contado sueños inspirados a través de la historia. Eso es lo que debería tener fama, no yo. Entonces, violar mi privacidad no tiene ningún sentido. Debes darte cuenta de que eres tú quien puede hacer que todos esos sentimientos y sueños sucedan en tu vida, servir como una especie de vehículo, canal… Miramos las estrellas en el cielo todas las noches, y tal vez queramos alcanzarlas. Algún día lo haremos; sin embargo, creo que el objetivo no es alcanzarlas, ¡sino brillar como ellas porque podemos! En resumen, intento encontrar un equilibrio entre mi profesión y mi vida privada.