¿Belinda, embarazada? Christian Nodal aclara si pronto será papá

Los fans de Belinda siguen buscando pistas en sus publicaciones y las de Christian Nodal para saber de una vez por todas si la cantante está embarazada. Los rumores de que la pareja pronto recibirá a la cigüeña aumentaron este fin de semana por un par de videos en la fiesta de su cuñada, en donde no brindó con los demás invitados, se cubría el estómago en todo momento y, además, se le escucha decir que tiene “13 semanas”. En una conferencia de prensa en Monterrey, México, Nodal no se escapó de las preguntas al respecto.

Los rumores de embarazo de Belinda aumentaron en la fiesta de la hermana de Christian Nodal

“Voy a ser papá muy”, dijo para sorpresa de todos. Sin embargo, después aclaró de qué se trataba en realidad. “Pero con un nuevo disco que va a salir muy pronto”, aseguró sobre su nuevo material musical.

En cuanto a los planes de recibir a la cigüeña, Christian asegura que está haciendo las cosas paso a paso con Belinda. “Mi pareja y yo somos de hacer las cosas paso a paso y bien hechas. Nos acabamos de comprometer, sigue la boda y después de estar casados, que nos disfrutemos un ratito y ya sigue un bebé”, aclaró sobre los rumores de embarazo.

La pareja está muy enamorada y disfrutando de su compromiso

El intérprete de Te Fallé, agregó que sí quiere ser papá en poco tiempo. “Estoy disfrutando mucho cada etapa pero a los 24 ya tengo que ser papá, porque quisiera tener unos cinco hijos”, dijo sonriente.

En cuanto a compartir la noticia con el mundo entero, no es algo que ya tengan en mente. “No lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas no sé vamos a hacerlo público o si va a ser privado. Es algo que hasta la fecha no se hablado”, explicó.

Belinda, la mujer perfecta para Nodal

A mediados de mayo, Belinda y Christian Nodal anunciaron muy contentos su compromiso. La pareja se conoció el año pasado en las grabaciones de La Voz... México y desde entonces son inseparables. La guapa cantante recibió un gran anillo de compromiso que su novio le entregó de lo más enamorado, pues considera que es la mujer perfecta.