Chicharito Hernández y Sarah Kohan celebran juntos el cumpleaños de su hijo Noah

Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan parecen estar lidiando de la mejor manera con su supuesta separación. La pareja que ha estado en medio de especulaciones de divorcio, dejó atrás todo tipo de problemas para divertirse en la fiesta de cumpleaños de su hijo mayor, Noah .

Loading the player...

El pequeño cumplió dos años y sus padres organizaron una fiesta a la que invitaron a Kailani, la hija de Aislinn Derbez. Fue justo la actriz quien publicó un video de la tarde entre amigos, en la que se pudo ver no solo a su hija, sino también al futbolista de lo más contento con su hijo.

El clip muestra a Chicharito cuidando y jugando con Noah en un inflable. Contenta por celebrar este día, escribió: “Feliz cumpleaños” sobre la publicación.

©@aislinnderbez



Aislinn Derbez, de lo más contenta con Sarah Kohan en la fiesta de Noah

Más tarde, la hija de Eugenio Derbez compartió una foto junto a Sarah Kohan. Ais también posó con la hija menor de la pareja, Nala, quien la enterneció bastante. Las dos mamás estaban de lo más sonrientes, mientras que el pequeño Noah repetía el disfraz de su cumpleaños pasado y disfrutó de la fiesta vestido al estilo Los Picapiedra.

Aislinn y Kailani, muy buenas a migas de la familia de Chicharito

En otras publicaciones, Aislinn reveló que para los papás había tabla de quesos. “Ahora toca llevarla a fiesta infantil. Sí me gustan las fiestas infantiles porque te sientas, los ves jugar, comes pizza, pastel y juegan solos. No hay que entretenerlos”, contó la feliz mamá.