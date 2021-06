Inger Devera, ex de Nacho Mendoza, pone un alto a mensajes de hombres casados

Inger Devera puso un alto a todos los hombres casados que intentan acercarse a ella de manera romántica. Con cero tolerancia, la ex de Nacho Mendoza publicó un mensaje en las redes sociales para advertir que aquel que vuelva a escribirle estando casado o en una relación, será evidenciado.

Inger Devera puso un alto a los mensajes de hombres casados

“Y en el mismo orden de ideas... Próximo hombre casado, comprometido, con pareja que me escriba un mensaje directo como si fuera soltero, lo publico y lo menciono. Es una falta de respeto hacia mí y hacia tu compañera”, escribió directa.

Una promesa que no duda en cumplir por el bien de las mujeres que estén relacionadas y que no sepan lo que sus parejas hacen a sus espaldas. “Si a ti no te da la gana de respetar a la persona que está contigo, yo sí la respeto”, agregó.

Inger, a favor de la fidelidad y el respeto, concluyó: “Si se lo hacen a una, nos lo hacen a todas. SORORIDAD”, y agregó el hashtag #juntassomosmásfuertes.

Inger, enfocada en su familia

La también empresaria no parece estar buscando una relación romántica por el momento. En su lugar, se enfoca en el bienestar de sus tres hijos, Santiago, Matías y Miguel, a quienes tuvo durante su matrimonio con Nacho Mendoza.

Inger está tranquila con el bienestar de su familia

“Soy MAMÁ, feliz y apasionadamente MAMÁ. No es una ocupación de la cual necesite escapar. No es un sacrificio para mí estar siempre con mis hijos. Lo disfruto. ¿Me amargo a veces? Sí, ¿Me frustro otras? También. ¿Hulk se apodera de mí unas cuantas? Ajá...Pero jamás, jamás he deseado estar haciendo otra cosa que no sea esta”, expresó en junto a una de sus fotos para compartir con todos lo dichosa que se siente por ser madre.