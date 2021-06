Kylie Jenner y Travis Scott se reúnen en Nueva York, ¿ya son pareja de nuevo?

En el evento, Travis Scott recibió el Parsons Table Award, junto con el presidente y director ejecutivo de Macy‘s, Inc., Jeff Gennette; Angela Ahrendts, exvicepresidente senior de Apple Retail y exdirectora ejecutiva de Burberry; la artista Carrie Mae Weems; y los diseñadores Gabriela Hearst y Kerby Jean-Raymond.

“Me siento muy emocionado por recibir este honor por parte de The New School y estoy agradecido por ser parte de este grupo de innovadores”, dijo Scott en una declaración previa antes del evento. “Siempre he tratado de fusionar la moda, la tecnología y las artes en todo lo que hago. Todos están vinculados y son una extensión natural de mi trabajo”.

El rapero continuó: “Para mí nunca se ha tratado de marcas o etiquetas específicas. Se trata de la visión. Se trata de hacer tus propias cosas, ver lo que hay y nunca comprometerte”.