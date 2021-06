Mientras Mauricio Ochmann presumía su nuevo amor, esto hacían Aislinn Derbez y su hija Kailani

Mientras los medios de comunicación y los seguidores de Mauricio Ochmann trataban de obtener todos los detalles de su nuevo romance , su exesposa, la actriz Aislinn Derbez disfrutaba de gratos momentos al lado de su hija, Kailani, y de su hermana Michelle Aguilera. A través de sus redes sociales, la hija mayor de Eugenio Derbez compartió una serie de divertidos videos, en los que dejó ver que, ‘Kai’ y su hermana menor eran su mejor compañía.

©@aislinnderbez



Aislinn Derbez con su hermana Michelle y su hijita Kailani

La noticia de la relación del actor de El Chema con la modelo sonorense Paulina Burrola tenía a todos al borde de sus asientos, sin embargo, Aislinn se ha mantenido al margen de los reportes, disfrutando de la compañía de sus seres queridos.

Loading the player...

El divorcio de Aislinn y Mauricio se llevó a cabo en los mejores términos, y a pesar de que fue un proceso doloroso, ambos lo aceptaron y lo llevaron de la forma más madura por su propio bien y él de su hija, de tres años. En la segunda temporada de De viaje con los Derbez, Aislinn le confesó a Alessandra Rosaldo, la esposa de su padre, que el acto más grande de amor que había realizado por el padre de su hija era haberlo dejado ir. En esa charla, ‘Ais’ le confesó a su madrastra que fue Mauricio Ochmann quien solicitó el divorcio. “Me di cuenta, dije ‘ahí está la verdadera prueba de amor, porque si yo digo que lo amo, y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, donde quiera estar y poder seguir la relación, diferente, pero seguirla teniendo”, dijo entre lágrimas.

Alessandra le comentó que a todos en la familia Derbez les dolió mucho esa situación, pues la veían sufrir mucho. “Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste”, reveló.