Belinda reacciona a los rumores de un supuesto embarazo

Por el momento, la pareja no tendría planes de tener bebés a corto plazo, pero lo cierto es que el intérprete de Botella tras botella no puede esperar más para convertirse en papá. En una reciente entrevista con El Gordo y la Flaca, el cantante de 22 años reveló sus deseos de ser papá y tener una niña. “Yo quiero tener a mis hijos a los 24 años. Yo siempre he soñado... desde los 11 años he soñado que a los 24 quiero tener ya a mi hijita. He soñado mucho con una niña. Si Dios, la vida, ‘Beli’, todo se pone en juego, primero Dios a los 24 (seré papá)”, confesó el intérprete de Botella tras botella, quien actualmente tiene 22 años.

Por su parte, Belinda también tiene la ilusión de ser madre. En una entrevista a su hermano, Nacho Peregrín, los medios le preguntaron sobre los planes y la maternidad de Belinda, a lo que el joven político respondió que su hermana sí estaba considerando ser mamá. “Mi hermana sí me ha platicado un par de veces, ¡claro que a ella le gustaría ser madre!“, contó el político a varios medios locales. “Pero será en su momento, no sé si ahora lo sea o ella lo desee, pero claro que sí, siempre ha querido ser madre”, agregó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.