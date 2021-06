Daniella Álvarez recuerda el día en el que perdió su pierna: ‘Tuve que asumir el golpe emocional más duro’

Para Daniella Álvarez el 2020 fue el año que la marcó para siempre. La modelo de origen colombiano presentó una condición médica que la llevó al hospital para una cirugía que, de ser relativamente sencilla, derivó en toda una complejidad, y a consecuencia de ello, le fue amputada parte de la pierna izquierda . El pasado domingo 13 de junio se cumplió un año de ese acontecimiento demoledor que, si bien cambió su vida en todos los sentidos, también le trajo mucha sabiduría y grandes enseñanzas, a las cuales se enfrenta todos los días.

Daniella Álvarez sufrió la amputación de parte de su pierna izquierda en junio del 2020, en plena pandemia del COVID

En su perfil de Instagram, la modelo de origen colombiano expresó su sentir sobre ese episodio de su vida, el cual le demostró lo fuerte que puede llegar a ser. “Hoy, hace un año atrás, tuve que asumir el golpe emocional más duro que he enfrentado en mi vida, perder una parte de mi cuerpo. Ese día conocí realmente el significado de la palabra ACEPTACIÓN, significado que me ha ayudado a entender, a valorarme y agradecer todos los días a Dios y a la Virgen por esta segunda oportunidad”, comentó.

Daniella Álvarez ha salido adelante a pesar del desafiante 2020 que vivió, ahora es todo un ejemplo de lucha

“Gracias a mi familia por el amor infinito que me mantuvo fuerte, a mi madre por el coraje y valentía con la que me sostuvo cada día y ustedes que con tantas oraciones y mensajes me dieron valentía para luchar”, añadió. “Hoy me levanté sin dolores, sana y FELIZ de estar en este camino llamado VIDA, que con sus dificultades, hoy es más interesante y desafiante para mi. Como me decía ayer una de mis fisios @ibethcarvajal ‘la adversidad es la oportunidad’! Y es cierto, crecemos creyendo que la dificultad es aquello que nos frena, nos afecta y nos victimiza y es todo lo contrario! Es la oportunidad para probarnos, crecer y llegar a lugares que nunca imaginamos, sintiendo una tremenda gratificación personal”.

Álvarez agradeció a su equipo de médicos por salvarle la vida, así como a los enfermeros y a todos los involucrados que estuvieron a su lado, durante todo el proceso; desde la primera operación, hasta la rehabilitación.