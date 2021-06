Belinda levanta las sospechas de un posible embarazo tras el festejo de su cuñada

Hasta el momento, estas son solo especulaciones, pero lo cierto es que los fieles seguidores de los ‘Nodeli’ —como cariñosamente es conocida la pareja— no han cesado de comentar la conducta de la cantante en la fiesta, además de buscar cualquier indicio que pudiera confirmar que Belinda estaría a la espera de su primer hijo.

Mientras los fans especulan sobre un posible embarazo, la pareja disfruta de su amor, luego de haberse comprometido a finales de mayo pasado. Sin embargo, Nodal sí tiene entre sus planes convertirse en papá lo antes posible, ya que desea ser un padre joven. En una reciente entrevista con El Gordo y la Flaca (Univision), Nodal habló de su inquietud por tener hijos, además de revelar que quisiera tener una niña.

“Yo quiero tener a mis hijos a los 24 años. Yo siempre he soñado... desde los 11 años he soñado que a los 24 quiero tener ya a mi hijita. He soñado mucho con una niña. Si Dios, la vida, ‘Beli’, todo se pone en juego, primero Dios a los 24 (seré papá)”, confesó el intérprete de Botella tras botella, quien actualmente tiene 22 años.

