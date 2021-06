Jennifer Garner le da a Jennifer Lopez su ‘sello de aprobación’ con su exmarido Ben Affleck

Los reportes sobre el sentir de Alex Rodriguez respecto al reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck no han cesado, y muchos se preguntan qué opina Jennifer Garner sobre esto. Como recodarás, Affleck y Lopez rompieron su compromiso en 2004 y menos de un año después, ambos rehicieron sus vidas; el actor se casó con Garner y JLo, con Marc Anthony . Los cuatro han hecho un trabajo asombroso en cuanto a la crianza de sus hijos, luego de sus respectivos divorcios, y en lo que se refiere a Garner, la actriz le ha dado su “sello de aprobación” a ‘La Diva del Bronx’.Y al parecer, el exmarido de JLo estaría en la misma sintonía.

©Getty



Ben Affleck y Jennifer Garner se casaron poco después de que el actor rompiera su compromiso Jennifer Lopez

De acuerdo con un informante de US Weekly, “JLo tiene el sello de aprobación de Jennifer Garner”. Otra fuente también dijo a Entertainment Tonight que, “Jen Garner acepta a Ben y no hay animosidad”. Agregó, “Mientras Ben se mantenga encaminado y mantenga la situación saludable, especialmente en lo que respecta a los niños, Jen estará feliz”. El exesposo de Lopez parece sentir lo mismo. Una fuente compartió a ET que, “Marc solo quiere que Jen esté feliz y plena”, además de señalar que “su principal preocupación es el bienestar de JLo y sus hijos. Siempre que Ben la mantenga a ella y a sus hijos felices, tiene el sello de aprobación de Marc”.

©GrosbyGroup



Jennifer Lopez y Ben Affleck ya no esconden su amor

Lopez y Garner se han cruzado a lo largo de los años y la fuente de US Weekly señaló: “JLo cree que Jennifer (Garner) es una persona amable y maravillosa y una madre increíble”. Y la fundadora de JLO Beauty piensa que Affleck es muy bueno como padre. Una fuente le dijo a US Weekly: “Ben es genial con los niños y eso es lo que realmente reavivó la atracción de JLo por él”. “Ella vio lo bien que trataba e interactuaba con sus hijos y se enamoró de él”. Sus amistades incluso ven esta vez como algo ‘para siempre’, “Los amigos dicen que pueden verlos permanecer juntos para siempre esta vez. Son almas gemelas y siempre lo han sido”, dijo la fuente.