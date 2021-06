Rafael Amaya regresa a la actuación y habla de sus adicciones: ‘Estaba perdido y aislado del mundo’

Luego de pasar por los momentos más oscuros de su vida por las adicciones al alcohol y las drogas , Rafael Amaya resurgió de las cenizas y está listo para retomar sus proyectos profesionales y personales. El actor de 44 años fue el invitado especial de Hoy Día (Telemundo) y habló sin tapujos de los días tan duros que vivió por las adicciones, además de dejarse ver más repuesto, saludable y sobre todo, feliz por los proyectos que vienen, como su participación en la serie de Malverde: el santo patrón, la cual se estrenará a finales de este año.

©@hoydia



Rafael Amaya en Hoy Día

Amaya, quien estuvo ingresado en una de las clínicas de rehabilitación del boxeador Julio César Chávez, reveló que llegó a sentirse fuera de sí. “Yo estaba perdido, estaba aislado del mundo, estaba enojado con todos pero no era yo, yo antes de perdonar a los demás, me perdono a mí mismo porque aquella conciencia que tenía en aquella época yo pensaba que era la correcta”, dijo a los presentadores del matutino.

Aunque algunos creen que Rafael Amaya habría sido influenciado por su personaje de Aurelio Casillas, en El Señor de los Cielos, él mismo explicó que eso no tuvo nada que ver, y que fueron sus malas decisiones las que lo llevaron a caer en ese espiral de adicciones. “No fue el personaje, fui yo. Yo no era Aurelio. (A los actores) nos entrenan para dejar el personaje en el clóset o donde sea. Pero sí me dejé llevar por muchas cosas: la banalidad, el materialismo, el ego, el vanagloriarse...”.

De 2013 a 2019, el originario de Hermosillo, Sonora, protagonizó la exitosa serie de Telemundo, ganándose el cariño del público, así como un sinfín de reconocimientos, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica. Sin embargo, hacia el final de la séptima temporada despareció del ojo público, lo que hizo sonar las alarmas entre sus fans. Poco después se dio a conocer que estaba enfrentado un serio problema de adicciones.