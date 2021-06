Elizabeth Gutiérrez se confiesa sobre el accidente de su hijo: ‘Es una llamada que nunca quieres recibir’

Christopher sufrió un serio accidente, ¿qué fue lo que sucedió?

Es una llamada que nunca quieres recibir, como padre. Estaba en casa de un amigo, de hecho, las cosas tienen que pasar porque me imagino que así es como Dios te fortalece, te manda mensajes. Él se quedó a dormir en casa de su amiguito, al próximo día lo llamo a las 9 de la mañana y le digo: “mi amor, ya voy por ti y te extraño. Te quiero aquí en casa”. Me dice: “Mami, no, déjame quedarme un rato más”, pero le digo: “no, mi amor te recojo”. “No, mami, no, déjame hasta las 5 solamente”, me dice él. Yo: “Okay, Toti”. Tratando siempre de complacer a mis hijos. A la una de la tarde que Kailita recibió esa llamada, vino corriendo histérica al cuarto. Yo no sabía ni qué estaba pasando. Cojo el teléfono y él en llanto me dice: “Mami, destruí mi vida (I messed up my life). Tenemos que ir al hospital”.