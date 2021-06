Ester Expósito defiende a Alejandro Speitzer de los rumores y él reacciona así

A pesar de que Ester Expósito siempre ha sido muy reservada con su vida personal, en esta ocasión decidió hacer una excepción y salió en defensa de Alejandro Speitzer , con quien habría terminado su relación amorosa . Hace unos días, una publicación dio a conocer los supuestos motivos por los que la joven pareja había terminado su relación y aseguraron que la actriz de Élite estaba cansada de él y su actitud; incluso aseguraban que ella no lo quería volver a ver. Cansada de esos rumores y de ver lo que estaban afectado al que algún día fue su pareja, la actriz de 21 años rompió el silencio.

©@alejandrospeitzer



Los actores dieron a conocer su relación en diciembre del 2019, pero ahora han tomado caminos diferentes

A través de sus redes sociales, la artista de origen español compartió un par de stories en las que se refería a la desafortunada publicación, la cual dejaba mal parado a Alejandro, con quien hizo pública su relación en diciembre de 2019.

“Me parece lamentable la información absolutamente FALSA y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y o que ha sido mi relación con él”, se lee al inicio del mensaje. Ester tuvo para su expareja palabras de admiración y respeto, dejando claro que no es la persona que describen en la revista que publicó dicha historia. “Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto, si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Lxs que están o hemos estado cerca de él lo sabemos”.

©@ester_exposito



Esta fue la respuesta de Ester a los rumores sobre Alejandro Speitzer

Para concluir su mensaje, Ester le deseó lo mejor: “Solo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré por siempre independientemente de que sea mi pareja o no”. En la siguiente story, la joven nacida en Madrid publicó las siguientes palabras con color rojo y un fondo negro: “Más respeto y profesionalidad”.