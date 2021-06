El saludo en español de Kamala Harris al presidente de México

Esta semana, Kamala Harris viajó a México para realizar su primera visita oficial como vicepresidenta de Estados Unidos. Y fue a su llegada al Palacio Nacional, en donde se reuniría con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en donde se animó a saludar en español.

Kamala Harris se reunió con el presidente de México a principios de esta semana

El mandatario mexicano la recibió con un cordial saludo: “Presidente Kamala, mucho gusto”. Ella respondió el gesto con un “Good morning, Mr. President”, aunque después agregó un par de palabras en español. “Mucho gusto, it‘s very good to see you. I am very happy to be here”, dijo sobre lo contenta que estaba de encontrarse con él en la Ciudad de México.

Kamala llegó junto al presidente con un look serio de traje obscuro con una ligera blusa blanca debajo. La vicepresidenta también llevó un collar de perlas que hacían juego con sus aretes. Su cabello suelto y la mascarilla negra completaban el outfit con el que se presentó en tierras mexicanas en la visita contemplada sólo por 24 horas.

Kamala Harris optó por un look serio en tonos obscuros

“Estados Unidos y México comparten historia y familia”, anotó Harris por la mañana antes de salir del hotel en el que se hospedaba. En todo momento, Kamala mantuvo la distancia y protocolos de higiene que desde hace un año se hicieron parte de la vida cotidiana por motivos del COVID-19. Sin embargo, llamó la atención que el presidente mexicano apareciera sin mascarilla.

La obra que llamó la atención de Kamala Harris

En su paso por el Palacio Nacional, uno de los más importantes del país y residencia actual del presidente mexicano, a Kamala le llamó la atención uno de los murales más famosos del lugar: Epopeya del pueblo mexicano, una creación de Diego Rivera que pintó de 1929 a 1935.

Kamala Harris se detuvo a observar un famoso mural de Diego Rivera

“He disfrutado mucho nuestras muchas conversaciones, pero lo que más he disfrutado es haber podido verle y hablar con usted en persona”, dijo la vicepresidenta poco antes de retirarse del Palacio Nacional para continuar con su recorrido exprés por México y dar pie a los siguientes eventos en su agenda. Este miércoles, Kamala Harris estaba de vuelta en Washington D.C.

