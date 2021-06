Gian Marco nos cuenta todos los detalles de su nuevo álbum ‘Mandarina’

En varias ocasiones, hace hincapié en que el significado de la palabra música no va de la mano con la fama, va más allá. Por ello, es consciente de lo heterogéneo del mercado y el criterio tanto para productores, músicos de revistas, comerciales, músicos de videojuegos, un musical. “La palabra música es mucho”, comenta.

Su hija, Nicole, sigue los pasos del artista, pero se inclina más hacía el género urbano, que predomina entre los jóvenes de hoy en día. Sin embargo, su papá no es muy fan de este estilo pero nos revela que “ha intentado hacer música urbana pero no se siente urbano, pues no tiene 20 años”

“Nicole estudió en Berklee, estudió cuatro años, es una música increíble, una gran compositora, todo lo que tiene, todo lo que ves, es ella”. Resaltando de nuevo la importancia de conocer el negocio, Gian Marco confiesa que la pequeña “Nicole tiene su propio productor, su equipo de management, sus oficinas....” Podemos ver la imagen de un padre completamente orgulloso de su hija y le da un consejo para cuando se deje de abrazar del todo por la música: “Te va a tocar trabajar con gente con la que no quieres trabajar. Yo siempre le digo que nunca se tome nada personal en este negocio”.