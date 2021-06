Kim Kardashian: ¿qué opina del supuesto romance de Kanye West con Irina Shayk?

Kanye West parece haber pasado la página de su divorcio con Kim Kardashian. Parea celebrar su cumpleaños 44, el cantante la pasó muy bien en un viaje a Francia, en donde se reunió con varios amigos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue lo cariñoso y cercano que estuvo de la supermodelo Irina Shayk, a quien conoce desde hace más de una década. Pero, ¿qué opina Kim sobre este nuevo romance que llega a menos de medio año de anunciar su separación?

Kim Kardashian recién felicitó a su ex por su cumpleaños y lo hizo con una foto de sus hijos

De acuerdo con E! News, Kim está al tanto de los rumores que rodean la vida personal del padre de sus cuatro hijos. “Ha escuchado sobre Kanye e Irina, pero no le da importancia”, dijo un allegado a la empresaria detrás de KKW Beauty. “Si no tiene efectos en sus hijos, a ella no le importa con quién salga Kanye”, agregó.

Por su parte, Kim permanece soltera, según el sitio web. “No tiene prisa. Su prioridad definitivamente son sus hijos y ser una gran mamá”, aseguró el allegado. La hermana de Khloé y Kourtney Kardashian además dejó ver que entre ella y su aún esposo hay una relación cordial. Para el cumpleaños de Kanye, Kim publicó una linda postal familiar junto a sus tres hijos mayores y escribió: ”Feliz Cumpleaños. ¡Te amaré por siempre!”.

A principios de año el mundo entero conocía la decisión de Kimye: estaban separados y a punto de divorciarse

Kim siempre tendrá un lugar en el corazón para Kanye, aunque en meses recientes le resultaba imposible seguir el paso de su esposo, así lo expresó en uno de los últimos capítulos del reality Keeping up with the Kardashians. “Él debería tener una esposa que apoye cada uno de sus movimientos y viaje con él y haga todo y yo no puedo”, confesó Kim entre lágrimas. ”Me siento como un fracaso y es como un tercer matrimonio. Sí, me siento como una perdedora. Pero ni siquiera puedo pensar en eso. ¡Quiero ser feliz!”.

Kanye West e Irina Shayk

A diferencia de lo que podría parecer, Kanye e Irina se conocen desde hace más de una década. La modelo desfiló en la pasarela de Kanye en la Paris Fashion Week en 2012, además apareció en el video musical Power en 2010. Kanye incluso la menciona en su canción Christian Dior Denim Flow.