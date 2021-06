Kanye West e Irina Shayk, juntos en Francia por el cumpleaños del cantante

Apenas unos meses después de responder a la petición de divorcio de Kim Kardashian, parece que Kanye West ya tiene nuevos planes. Después de semanas de rumores sobre el estado de su relación con la supermodelo Irina Shayk, la pareja fue vista juntos en la región francesa de Provenza el martes, en su cumpleaños número 44.

©GettyImages



Irina y Kanye se conocen desde hace bastante tiempo

Según los informes de TMZ, West y Shayk fueron vistos sonriendo y paseando por los terrenos de un hotel boutique de lujo con algunos amigos, pero también solos, como lo haría una pareja. El medio confirmó que estaban juntos en actitud 100% romántica, pero sus fuentes dicen que no está claro qué tan seria sea su relación en este momento.

Si bien esto puede sorprender a muchos fanáticos de Kanye e Irina, los dos se conocen desde hace más de una década. En 2010, Shayk apareció en el video musical del rapero Power. Casi al mismo tiempo, mencionó su nombre en G.O.O.D. en la pista Christian Dior Denim Flow.

Recientemente, la supermodelo, quien comparte a su hija Lea de cuatro años con su ex Bradley Cooper, fue vista usando una camiseta de tributo a DMX en Nueva York, que fue diseñada por el mismo Kanye. Es así como las alertas de un reencuentro entre los dos empiezan a sonar esta vez con tintes románticos.

El mensaje de Kim Kardashian para Kanye West

Todo esto ocurre luego de que Kim Kardashian sorprendiera a los fanáticos de su familia al desearle un feliz cumpleaños a su esposo de quien se separó a principios de año. Por medio de un mensaje en sus redes sociales, le hizo saber al rapero que lo amará “de por vida”. En honor al cumpleaños 44 del músico el martes, la estrella de Keeping Up With The Kardashians recurrió a sus perfiles en Internet para mostrarle un poco de amor.

Kim publicó una dulce foto familiar de ella y Kanye junto a sus tres hijos mayores, North de siete años, Saint de cinco y Chicago de tres; mientras viajaban en un jet privado. La pareja también son padres de Psalm, de dos años, quien aún no había nacido al momento de tomar la postal familiar.

Si bien, publicar para el cumpleaños de Kanye en medio de su divorcio es un gesto amable, lo que realmente hizo que los fanáticos hablaran es la leyenda que le dedicó Kim, quien dejó ver que las cosas permanecen amistosas entre la pareja a pesar de un divorcio inminente. “Feliz cumpleaños”, escribió la estrella de reality. “¡Te amaré de por vida!”.