Maite Perroni y su claro mensaje tras rumores y difamación

Maite Perroni no tiene nada que ocultar, al menos así lo demostró en sus redes sociales, en donde publicó un contundente mensaje luego de días en los que su nombre estuvo ligado a rumores de infidelidad y difamación. Desde la semana pasada, a la ex RBD se le acusaba de haber sido la tercera en discordia en el matrimonio de Claudia Álvarez y Andrés Tovar, una situación que no toleró y por la que reaccionó de manera legal.

©@maiteperroni



Maite Perroni compartió un mensaje en el que expresa su sentir ante los rumores

“Cuando brillas y parece que todo está bien… siempre hay quienes quieren alimentarse de ese brillo; resulta conveniente. Pero cuando la sombra llega, son muy pocos los que iluminan tu camino. Gracias a los que han estado y son verdaderas luces en mi vida... hoy tengo muy claro quiénes son. 🙏 GRACIAS ✨”, escribió Maite junto a un video de ella en una sesión de fotos.

Horas antes, su abogado, Guillermo Pous, había concedido una entrevista a El Universal en donde explicó que la actriz no va en busca de una remuneración económica por los daños tras los rumores; sino que busca una disculpa por parte de quienes iniciaron esta incómoda situación.

“Lo ideal es que se retracten de lo que dijeron, que ofrezcan una disculpa y eso sería absolutamente suficiente, de ninguna manera lo que Maite quiere es ponerse a pelear los próximos 18 o 24 meses y tampoco es una persona pretendiendo obtener dinero, para eso trabaja”, explicó el abogado.

La causa del divorcio entre Claudia y Andrés

A principios de mes, salió a la luz que Claudia habría encontrado mensajes en el celular de su esposo, en los que Maite Perroni estaba involucrada. “Hicimos una investigación y obtuvimos información que nos permite comprobar que es la misma Claudia Martín quien comparte la información a la revista, y que, por otro lado, la revista recibe información por parte de Koko Stambuk, la anterior pareja de Maite, y con eso es con lo que arman la nota, además de que ya tenemos identificado al autor de la nota que la publica”, explicó el abogado sobre la situación en la que el ex de Maite también estaría involucrado.

©@atovarp



Claudia Martín y Andrés Tovar tendrían problemas propios de pareja que no tenían nada que ver con los supuestos mensajes del celular del productor de TV

Esta semana, además, se reveló que la posible causa del divorcio de la actriz y el productor de TV fue un desacuerdo de ambos sobre su futuro como familia. “Según versiones, habían hecho planes para tener bebés y que a la mera hora ella dijo ‘mejor no, mejor hago más telenovelas‘, luego ya más adelante los bebés, y después ’ya veremos’; parece que por eso pudo haber tronado”, dijo la periodista Martha Figueroa en el programa Con Permiso.