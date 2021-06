J Balvin reta a Canelo Álvarez a un round ¡y el boxeador responde!

J Balvin quedó sorprendido por completo después de publicar un video en sus historias de Instagram, en donde retó de manera pública a Saúl Canelo Álvarez a boxear. En su story, el cantante aseguraba que podría ganarle al campeón mundial, lo que no esperaba era que Canelo viera los videos y respondiera al reto.

“Ya que veo gente haciendo tantas estupideces en Twitter, respecto a las peleas de boxeo, yo invito a Canelo a que se dé conmigo... que con una mano lo recibo”, dijo el intérprete de Tu Veneno. Un video que de inmediato llegó a los ojos y oídos del boxeador y respondió.

“Acabo de escuchar la historia de mi hermanito José y quiero decirle que con los ojos cerrados y con cuál mano quiere que le pegue. Encantado. Un honor”, replicó en otro video, en el que se parecía de manera seria, aunque entendió que se trataba de un comentario irónico.

J Balvin y la respuesta que no esperaba

En cuanto Balvin escuchó la respuesta del Canelo, se apresuró a explicar que no era en serio el reto. Y es que entiende que el mexicano es campeón mundial en golpes de boxeo, por lo que prefirió no arriesgarse a salir lastimado en una disciplina que no domina, y mejor seguirá enfocado en la música.

©@jbalvin



J Balvin dijo que sólo era una broma y se retiró el reto

“Era un chiste, yo no pensaba que Canelo me fuera responder. Yo no puedo elegir que me peguen con los ojos cerrados y que yo elija la mano. Yo voy a seguir con la música, muchas gracias. Te quiero mucho”, expresó el colombiano entre nervios y risas.

Y es que más que una rivalidad, entre ambos cantantes existe una gran amistad. Tan es así que el cantante ha sido invitado a participar con su música en las recientes peleas de Canelo. Además, junto a su novia Valentina Ferrer, fue de los famosos que asistieron a la lujosa boda de Canelo con Fernanda Gómez un par de semanas atrás.