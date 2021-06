Jennifer Lopez quiere regresar a Los Ángeles para estar cerca de Ben Affleck, pues Miami le recuerda a su ex

Parece que la relación a larga distancia que tienen Jennifer Lopez y Ben Affleck no es suficiente para ambos. De acuerdo con reportes de The Daily Mail, JLo está lista para retomar su vida en Los Ángeles para estar cerca de su galán. Affleck tiene una casa en Brentwood, cerca de la casa que habitan su exesposa Jennifer Garner y sus tres hijos, mientas que ‘La Diva del Bronx’ posee una mansión de $28 millones en Bel Air. Una fuente dijo a The Sun lo siguiente: “Antes de A-Rod, JLo pasaba más tiempo en L.A. que en Miami, pero mientras ellas estuvo con él, Miami se volvió su base familiar”. El informante continuó, “Ellos estaban ahí todo el tiempo, y (Lopez) estaba viviendo casi todo el tiempo con él y los chicos, pero ahora que han terminado, ella está pensando en regresar a Los Ángeles”.

©GrosbyGroup



‘Bennifer’ ya no se esconde y deja ver que están de maravilla

El informante reveló que la ciudad de Miami le trae recuerdos a Jennifer de sus días con Alex Rodriguez. “En este momento, Miami le recuerda a ‘ÉL’, y para el trabajo, L.A. siempre ha sido más conveniente”, indicó. “Ella siempre ha volado de un lugar a otro para reuniones y sesiones de fotos, ensayos y películas, así que por obvias razones, Los Ángeles hace mucho sentido”.

©GrosbyGroup



Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron fotografiados recientemente en actitud cariñosa

Lopez compartía una residencia de $40 millones de dólares con su exprometido y sus cuatros hijos, en Miami. Al terminar su relación, JLo se mudó y encontró una casa con un alquiler de $130,000 mensuales, misma casa en la que Affleck ha pasado tiempo con ella. A pesar de los rumores que hay acerca de que Jennifer estaría buscando una casa con Ben Affleck, el informante asegura que ese no es el caso.

A principios de este mes, TMZ publicó unas fotografías de Lopez recorriendo varios colegios en Los Ángeles para sus hijos, los mellizos de 13 años, que son fruto de su relación con Marc Anthony. “Ella ha estado buscando escuelas para Max y Emme y está buscando una nueva casa cerca de Ben, pero no con él”. Fuentes cercanas a la intérprete indicó que la ruptura ha sido más fuerte para los chicos que para la cantante. “Es demasiado pronto y la ruptura de A-Rod ha sido muy dura para los niños. Mucho más difícil de lo que ha sido para Jen”.

Affleck sabe de primera mano lo que es atravesar una ruptura y lo difícil que puede ser esta, sobre todo si hay niños de por medio. El actor y Jennifer Garner quedaron oficialmente divorciados en 2018 y son padres de tres chicos: Violet, Seraphina y Samuel.