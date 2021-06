La hija mayor de Giselle Blondet sufrió un ataque cardíaco tras convertirse en madre

Finalmente decidí contarles esto tan íntimo. Agradecida infinitamente de Dios y del equipo de ángeles - médicos que salvaron a mi hija. Gracias por sus oraciones y por siempre apoyarme. Posted by Giselle Blondet on Monday, June 7, 2021

“Su esposo Todd llamó al 911, se la llevaron y él me llamó a mí me pidió ayuda y obviamente yo salí corriendo para el hospital”, indicó. Sin embargo, los paramédicos le dijeron que llevarían a Andrea a un hospital, y al final terminaron llevándola a otro centro médico. “Mucha gente ayudó para localizarla finalmente apareció, estaba en el único hospital que no quería que estuviera y la verdad pido disculpas... La lección más grande que yo aprendí en el proceso fue la de humildad”.