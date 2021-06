Marc Anthony y Dayanara Torres se reencuentran en la graduación de su hijo menor

Marc Anthony y Dayanara Torres se volvieron a encontrar con motivo de una ocasión especial: la graduación de su hijo menor, Ryan Muñiz . El joven de 17 años se graduó de la preparatoria y sus padres estuvieron presentes en ese momento tan importante. Además de sus padres, Ryan estuvo acompañado de su inseparable hermano mayor, Cristian y por su abuela materna, la señora Luz Delgado. Así en familia y con algunos amigos cercanos, la modelo y el cantante festejaron un logro más de su hijo.

Dayanara Torres y Marc Anthony se reunieron para celebrar la graduación de su hijo menor

A través de sus redes sociales, la orgullosa madre de Ryan compartió los mejores momentos de la ceremonia de graduación, así como el festejo posterior en el que también estuvo presente Marc junto con otras amistades de Dayanara y sus seres queridos.

Junto al video, la ex Miss Universo compartió una bonita reflexión en la que dejo ver lo orgullosa que estaba de su hijo, quien dentro de poco se irá a la universidad justo como su hermano mayor. “🎉Felicidades mi Ryan 👨🏻‍🎓🎓. Qué orgullosa me siento de ti... de todo lo que has logrado, de tu gran talento, tu forma de ser y tu gran corazón... ¡Eres lo que siempre soñé!”, escribió la modelo. “Eres un luchador, nada te detiene... mi niño tan fuerte, con su espíritu, mi leo, poderoso, inteligente, mi león... siempre enseñándome a ser fuerte, a no tener miedo y nunca mirar abajo. Felicidades Mi Baby Ryan 💜👨🏻‍🎓💜Ahora, enséñale al mundo lo que puedes hacer ... 🙌🏻Te Amo 😘”.

En el clip que Dayanara compartió, se aprecia la relación tan cordial que sostiene con su exesposo, quien se mostró feliz en todo momento y muy relajado entre los familiares y amigos de la madre de sus hijos. Incluso, compartió varias fotografías con su exsuegra, demostrado que, a pesar de que lo suyo con Dayanara no funcionó, su relación es cordial por el bien de los chicos.