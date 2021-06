Stephanie Salas responde si procederá o no legalmente contra ‘Luis Miguel, la serie’

Salas, quien siempre se ha destacado por mantenerse al margen de las polémicas, indicó que para ella lo primordial es mantener la paz entre ambas partes, pues –pese a todo—hay una relación consanguínea. “Le doy un voto de confianza a que gane el bien y no tener que entrar, ahorita, en una situación innecesaria”, destacó. “Nuevamente, sale la Stephanie en defensa, pero también, como la pacifista que soy, decir que esto tenga un buen cauce porque al final estamos hablando de sangre, de familia y no está padre entrar en problemáticas familiares. Esperemos que todo esto desemboque en el bien y que nadie salga afectado de esto, más de lo que ya nos afectaron el domingo”.

Leyes para proteger a las mujeres

En otra entrevista, con el programa televisivo de Venga la alegría (TV Azteca), Salas se refirió a que espera que se creen leyes para evitar que se sexualice la imagen de las mujeres con el fin de generar contenidos de entretenimiento.

“Creo que a partir de esto se puede desatar una ley que proteja, y me he estado asesorando, creo que existe esa ley en la que ya no se debe divulgar en las redes sociales el mal uso de una persona, en donde estás pasando a agredir su intimidad, su cuerpo”, dijo. “Tratándose de una serie que se está tocando el tema de una persona en vida, porque no estamos hablando de alguien ficticio o una leyenda, entonces considero que no debería ser”.