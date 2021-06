Maite Perroni frena rumores de infidelidad y tomará acciones legales contra Claudia Martín

Maite Perroni se encuentra en medio de rumores de infidelidad, y es que en los últimos días, la ex RBD fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Claudia Martín y el productor de televisión, Andrés Tovar. Para Maite, esta es una situación que no piensa tolerar y, por medio de sus abogados, inició un proceso legal para encontrar a los responsables de esta difamación, entre los que también podría encontrarse su ex, Koko Stambuk.

©@atovarp



Maite Perroni está dispuesta a encontrar al responsable de iniciar los rumores de infidelidad con Andrés Tovar

La también actriz reaccionó de manera legal, luego de que en una revista nacional se publicara que ella había sido quien ocasionó la ruptura de la pareja. Supuestamente, Claudia habría encontrado mensajes en el celular de su aún esposo en los que Maite estaba involucrada.

“Maite Perroni tomará cartas en el asunto y por medio del abogado Guillermo Pous iniciará acción legal contra quien resulte responsable, esto por difamar y divulgar información falsa que atenta contra la imagen y reputación de la exRBD”, aseguraron en el programa mexicano, Hoy.

En el mismo programa, el abogado de Maite contó cómo han avanzado en el caso, y señaló que tanto Martín como Koko Stambuk estuvieron involucrados: “Tenemos identificado ya quien fue el redactor de esa nota, a pesar de que se haya firmado con pseudónimo, y tenemos perfectamente ubicado y con la prueba, detectado y sabemos cómo llegó esa información: por una parte, la señora Martín y también la otra parte que fue con la que empataron el resto de la nota… -el ex de Maite Perroni– es parte de las personas que participan en esta narrativa para la publicación de la nota”.

La reacción sentimental y legal de Claudia Martín

La mañana del 1 de junio, en el programa Sale el Sol, del cual Andrés Tovar es productor, se confirmó su separación con Claudia Martín. “Llevan separados varios meses. No están juntos, pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentado en una revista”, dijo la presentadora Ana María Alvarado. Incluso comentaron ante las cámaras que fue una decisión de mutuo acuerdo.

©@atovarp



Claudia Martín expresa sus sentimientos a través de las redes sociales

Tras la noticia, Claudia publicó una serie de frases en su cuenta de Twitter, dejando ver su sentir. “La intuición no se equivoca”, “Quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra” y “Los actos siempre tendrán la última palabra” fueron algunos de sus mensajes. Pero fue hasta esta mañana que la actriz de Fuego Ardiente confirmó por medio de un comunicado su separación con Andrés Tovar.

“Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados. Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado en compañía de mis seres queridos. Como mujer, siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras, por eso les pido respeto hacia mi y a las personas que lamentablemente se han visto involucradas en esta situación”, se puede leer en sus redes sociales, en donde ya no aparecen fotos junto a Andrés.