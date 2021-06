Sandra Echeverría aclara rumores de enfermedad y explica la razón de ser tan delgada

Sandra Echeverría aclaró de una vez por todas los rumores en torno a su estado de salud. Y es que en los últimos meses, su delgada figura llamó la atención de muchos, incluso de personal de los medios de comunicación que aseguraban que la actriz podría tener algún tipo de cáncer, algo que ella negó por completo.

©@sandraecheverriaoficial



Sandra Echeverría explicó los motivos de su delgada figura

“Es falso que tengo cáncer”, aclaró en su entrevista con Isabel Lascurain para el canal Abre la caja de... en YouTube. “Mi abuelita me escribía diciéndome ‘¿por qué pusieron esto?’, yo le dije ‘sí no te enteras por mí, no hagas caso lo que dice la gente’”, agregó sobre los rumores que también llegaron a ojos y oídos de su familia.

Y es que, a pesar de que siempre ha mostrado una figura delgada, la esposa de Leonardo de Lozanne preocupó a algunos de sus fans desde hace tiempo, pues en ocasiones se nota con menos peso que de costumbre.

Todo tiene una explicación

Al respecto, la actriz de El Clon detalló que desde hace un tiempo sí ha estado acudiendo al médico por una razón que la hace subir y baja de peso. “Me dijeron que tenía SIBO, que era una bacteria en el intestino, por comer un salmón no estaba completamente cocido”, explicó. Y recordó: “Fue en el catering de una película, yo al siguiente día me desperté y sentía que todo se me movía”.

©@sandraecheverriaoficial



La actriz y esposa de Leonardo de Lozanne, reveló que tiene una bacteria que le ha dado problemas

“A partir de ahí empecé a subir y a bajar, empecé con un doctor, luego con otro, me dicen que tengo SIBO, tomo tratamiento, no me curo, voy con otro tratamiento y me curo”, explicó. Sin embargo, el remedio no ha sido definitivo: “Pasan cinco o seis meses, de repente otra vez la recaída en noviembre, desde esa fecha he estado mal, mal y mal, pero ahí voy”.

Eso sí, aseguro que no es nada grave y que su vida no corre peligro como se había especulado: “Estoy bien, nada más son recaídas de la panza que me inflamo mucho, es incómodo, no me voy a morir, estoy bien gracias a Dios”.