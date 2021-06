Stephanie Salas defiende a su hija, Michelle, ante ‘Luis Miguel: la serie’

La segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel desató la reacción de varios de los protagonistas en la vida real. Una de ellas fue su hija, Michelle Salas, quien calificó la trama como “innecesaria, irrespetuosa y desafortunada” al ver su vida personal expuesta en la televisión sin haber dado permiso del uso de su imagen o sido consultada sobre la trama en la que se contaban detalles íntimos de su historia. Siempre de su lado, su mamá, Stephanie Salas, publicó un mensaje para defender y apoyarla por completo y defender su imagen ante la serie de El Sol.

Stephanie Salas apoya por completo a su hija, Michelle, en su postura en contra de la serie de Luis Miguel

“Hoy, cómo madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor, que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona”, expresó Stephanie en un mensaje que compartió en las redes sociales junto a una fotografía de sus hijas Michelle y Camila cuando eran unas niñas.

“Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto, la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del Sr. Gallego, padre de mi hija”, continuo firme y molesta sobre la historia que se manejó en la serie.

Al igual que la modelo e influencer, pidió respeto: “Ojalá se den cuenta de que han tocado fibras muy sensibles, traspasando, y agrediendo personalmente la dignidad, el respeto, y la integridad, que mi hija Michelle Salas, como mujer se merece. En nombre de mis hijas, de mi madre y el mío propio, decimos: ¡Ya basta! 💜”.

Stephanie Salas defenderá a sus hijas siempre

Sobre la imagen de su álbum personal de recuerdos, escribió: “Amor de madre💜. Quiero compartir con ustedes esta fotografía que tomé en 1997 cuando Mich tenia 7 años y Cami 7 meses de edad”.

La nieta de Silvia Pinal no sólo atesoró aquellos momentos, también dejó una prueba gráfica de los ideales que siempre defenderá. “Esta foto representa uno de los momentos más felices y vivos de mi existencia, en donde sentía la plenitud de haber formado un hogar. ¡Un hogar que siempre he defendido a capa y espada! Porque este es mi hogar, y ésta es mi vida privada, aunque a muchos no les guste y parezca importarles muy poco!, continuó firme para defender a su primogénita.

El mensaje de Michelle Salas

Luego de que se televisara la vida personal del Michelle en la serie de su padre, Luis Miguel, la modelo y chef rompió el silencio para explicar su desacuerdo, en especial por la manera en la que se contó su vida privada.