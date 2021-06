Michelle Salas, hija de Luis Miguel, reacciona a la serie: ‘No permití el uso de mi nombre y mi vida personal’

Michelle Salas , primogénita de Luis Miguel , reaccionó molesta ante la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, pues a lo largo de los ocho capítulos se aborda su vida personal, en específico el romance que vivió con el mánager de su padre, Alejandro Asensi . La blogger de 31 años también hizo hincapié en que en ningún momento dio autorización para que se usara su historia y consideró “innecesaria, irrespetuosa y desafortunada” la forma en la que es proyectada su vida íntima, además de señalar que la producción de Netflix sexualizó su imagen.

Michelle Salas compartió su sentir sobre la segunda temporada de la serie biográfica de su papá

Fue a través de Instagram stories que Michelle, compartió un mensaje en el que dio a conocer su postura respecto a la serie. “Y de pronto así, me encuentro en la necesidad de hablar. Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le guste aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones aunque se traten de mí porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a todos los que me rodean. Desde que tengo uso razón, mi vida ha estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas comparaciones e inventos por mencionar algunas cosas. Y sí, aunque ya estoy acostumbrada confieso que es algo que a veces me cuesta trabajo”.

“Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero pocos saben la verdad . Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, cómo crecí y lo de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy”.

Luis Miguel y su hija, Michelle Salas fruto de su relación con Stephanie Salas

“El día de hoy, sentada en el escritorio de mi departamento y el corazón abierto, me cuesta un poco de trabajo escribir esto y expresarlo de la forma correcta ya que es un tema delicado para mí. No se trata de un tema laboral, si no que se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad. La cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera”.