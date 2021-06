Isabela Merced nos habla de su ‘espíritu indomable’ que la ha llevado al éxito en la música y la actuación

Isabela Merced es una fuerza de la naturaleza a tener en cuenta. Con tan solo 19 años, ha sabido encontrar un balance entre su exitosa carrera en la actuación y la música, logrando cosas que no muchos pueden obtener. Al crecer en Ohio, de ascendencia peruana y estadounidense, la cultura de Merced juega un papel importante no solo en su vida cotidiana sino también en su carrera musical. Merced ya tiene varias canciones exitosas como My Only One (No hay nadie más) con Sebastián Yatra, que obtuvo casi 50 millones de reproducciones en Spotify y su sencillo debut Papi acumuló 5 millones de transmisiones en la misma plataforma. Billboard incluso nombró a Merced como uno de los 15 mejores artistas peruanos nuevos para escuchar en 2020.

En lo que respecta a su actuación, Merced ganó reconocimiento como la protagonista de 100 Things To Do Before High School de Nickelodeon, interpretó a Dora en la película Dora and the Lost City Of Gold, y por si eso fuera poco, la talentosa peruana protagoniza la película animada de Dreamworks de este verano Spirit Untamed junto a Julianne Moore y Jake Gyllenhaal.

HOLA! USA tuvo oportunidad de charlar exclusivamente con Isabel sobre su nueva película, su mayor inspiración actoral y cómo ha conseguido encontrar el éxito en su carrera profesional a tan temprana edad.

“Ya estoy en el proceso de lograr uno de mis objetivos, que es producir una película que también voy a protagonizar, así que estoy feliz. Eso es algo que quería hacer y ni siquiera pensé que fuera posible lograrlo tan pronto en mi carrera” –Merced–





Foto: Sami Drasin