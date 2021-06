¿A Belinda le gustaría ser mamá? Nacho Peregrín habla del compromiso de su hermana

Belinda y Cristian Nodal están de lo más felices por su reciente compromiso. La semana pasada, el cantante le dio una increíble sortija a su novia para pedirle que se case con él, una propuesta de lo más tierna a la que ella dijo que sí. Después de disfrutar el momento en pareja, ambos se encargaron de comunicar la noticia no sólo a sus fans, sino también a su familia. Y ha sido el hermano de Belinda, Nacho Peregín, quien contó cómo vivieron la buena nueva en su hogar en México y lo que Beli piensa a futuro.

©nodal



Belinda y Christian Nodal están felizmente comprometidos

Con la buena noticia aún fresca, al hermano de la cantante le preguntaron si sabía algo sobre los planes de maternidad de Belinda. “Mi hermana sí me ha platicado un par de veces, ¡claro que a ella le gustaría ser madre!“, contó el político a varios medios locales.

Y aunque es un deseo que tiene en el corazón, aún no sería tiempo de escribirle a la cigüeña. “Pero será en su momento, no sé si ahora lo sea o ella lo desee, pero claro que sí, siempre ha querido ser madre”, agregó contento por la dicha que vive su hermana en estos momentos.

Nacho también contó que jamás había visto a su hermana tan enamorada, algo que para él y su familia también los llena de alegría. Y sobre la boda, Peregrín explicó que aún no se ha hablado de la fecha, pero aseguró que en cuanto se entere, lo compartiría con el mundo.

Mamá de Belinda no pudo contener el llanto por el compromiso

Nacho también habló sobre la grata sorpresa que Belinda y Nodal dieron a todos con el anuncio de su compromiso y cómo reaccionaron en casa. “Fue una sorpresa para todos pero la verdad yo algo esperaba”, dijo Nacho, quien ya intuía que tendría cuñado nuevo. Sus padres también se emocionaron con la noticia y de inmediato se pusieron muy contentos por la felicidad de Belinda.

©@Lavozmexico



Belinda puso muy contenta a su familia con la buena noticia

“Mi papá está muy contento, mi mamá también, mi mamá es un poco más sensible, entonces se puso a llorar”, reveló. La mamá de la cantante no podía con tanta felicidad, y además de felicitar a su hija y Nodal, no lograba contener las lágrimas. “Se puso un poquito más sensible de lo normal, pero todos muy contentos y muy felices, sobre todo, deseándole lo mejor a mi hermana”, dijo Nacho muy feliz frente a varios medios locales.

Tras el anuncio del compromiso, tanto la mamá de Belinda como la de Nodal hicieron públicas sus felicitaciones para la pareja. “Hijita de mi alma Belinda, eres parte de una familia que te adora y que estará contigo de manera incondicional vayas a donde vayas, abriendo las puertas de nuestro amor y respeto a quien le entregues las llaves de tu corazón. Estamos todos orgullosos de ti y te queremos cada día más 💍✨”, compartió la señora Belinda Schull.