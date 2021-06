Ana Bárbara se muestra como la mamá más orgullosa en la graduación de su hijo mayor

Para Ana Bárbara no hay nada más valioso que estar presente en los momentos más importantes de sus hijos. Recientemente, la cantante celebró la graduación de su hijo mayor Máximo Emiliano Gallardo. El joven de 20 años estudió cuatro años de high school (preparatoria) en la Academia Militar Culver. La intérprete de Bandido acompañó a su hijo en su día especial y viajó a Indiana–estado en el que se encuentra la academia– junto con sus otros dos hijos menores, José María y Jerónimo, además de su prometido, Ángel Muñoz.

©@anabarbaramusic



Ana Bárbara con sus tres hijos y su prometido en la graduación de Emiliano

A través de sus redes sociales, Ana Bárbara dio un vistazo de este día tan especial par su primogénito, quien robó suspiros con su traje militar de gala. La cantante publicó una fotografía con él y le dedicó unas emotivas palabras, en las que agradeció a su hijo por su dedicación y esfuerzo, además de recalcar lo orgullosa que estaba de él.

©@anabarbaramusic



Ana Bárbara destacó lo grande que estaba su hijo: “No hace mucho tú me llegabas al hombro. Ah como ha pasado el tiempo”.

“Cuando la vida te da vida y con amor incondicional dejas pedazos de tu alma, la compensación viene del Universo y no tengo mas que sentirme agradecida🙌🏻 no ha sido precisamente fácil el camino pero si hay que volver a andarlo lo hago convencida”, se lee al inicio de su mensaje. “GRACIAS @gallardoni por ser valiente y caminarlo en mi imperfecta compañía, que aunque he tenido de todo, la he vivido también con valentía, ese es mi legado, música, canciones, tristezas pero muchas alegrías”, agrega Ana Bárbara. “TE AMO HIJO ESTOY ORGULLOSA DE TI Y SIENTO MUY GRANDE EL AMOR A TU MADRE QUERIDA🙌🏻 Vamos escalón por escalón con la pasión los bemoles y sobre todo con la prudencia debida🙏🏻”.