Novio de Andrea Meza, Miss Universe, revela que su noviazgo no es tan perfecto como parece

A Andrea Meza, actual Miss Universe, le sonríen el amor y el trabajo, pues además de ser coronada como la mujer más bella del mundo, en su faceta personal, las cosas no podrían ir mejor, ya que está en una de las etapas más bonitas de su relación con el tiktoker Ryan Antonio. Recientemente, el influencer dio un vistazo a sus seguidores sobre cómo es su relación con la mexicana, y dejó ver que “no todo lo que brilla es oro”, eso sí, con el humor que lo caracteriza.

Andrea Meza, Miss Universe, con Ryan Antonio la noche de su triunfo en Miss Universe

Ryan reveló cómo es su relación en las redes sociales, frente a los ojos de todos, y cómo es cuando nadie los ve. El joven estadounidense publicó tres imágenes; en la primera aparece con Andrea en su más reciente viaje a Nueva York para estar a su lado, y en las otra fotos, aparecen hablando por videollamada... La imagen curiosa de todas es la última en la que Andrea aparece profundamente dormida, mientras Ryan está a la espera en la llamada. “What social media sees... lo que la gente ve en las redes sociales Vs What I see... lo que veo”, escribió, refiriéndose a que en sus posts aparecen felices y enamorados, cuando en la vida real ¡ella se queda dormida mientras hacen videollamadas!

Andrea y Ryan en uno de sus paseo en NY, cuando él la fue a visitar en la ‘Gran Manzana’

Y es que en los últimos días, Andrea Meza no ha parado en actividades, teniendo una de las agendas más ocupadas, hecho que Ryan entiende a la perfección. A este divertido post, Andrea respondió. “Jajajajaja I try my best, ok? 😂 (Hice lo mejor que pude, ¿ok?)”.

Ryan Antonio mostró como Andrea se queda dormida en sus videollamadas

A pesar de sus múltiples compromisos, Andrea Meza siempre tiene tiempo para los suyos, y en el caso de Ryan, mantienen viva la llama de la pasión a través de viajes relámpago que él hace de Florida a NY, así como videollamadas. Sobre cómo lleva su incipiente noviazgo y su carrera como Miss Universe, la joven chihuahuense reveló que en efecto, Ryan es su novio y que es un gran chico que la ha apoyado en todo: “Seré muy breve, sí tengo novio. Él está soñado porque estamos con la banda de Miss Universo, siempre me apoya en absolutamente todo y está super contento conmigo”, expresó al programa Venga la Alegría (TV Azteca).