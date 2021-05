¡Cuidado, Ben Affleck! P. Diddy comparte un #tbt con Jennifer Lopez

Quizá P. Diddy se sienta un poco excluido cuando se trata de Jennifer Lopez reuniéndose con sus exnovios. Como todos sabemos, ‘Bennifer 2.0’ está disfrutando de su etapa inicial, luego de que ‘La Diva del Bronx’ se reencontrara con su exprometido, Ben Affleck. Pero el pasado jueves 27 de mayo, Diddy entró en acción y publicó un throwback con Lopez. No se sabe con certeza cuándo se tomó la foto, pero la pareja tuvo una relación de 1999 a 2001. Los fans de Diddy no pudieron evitar reaccionar a la foto y uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Keyshia Cole, quien escribió: “(Tell ha, come on home baby 😍 😂) Dímelo vamos a casa, cariño”. Diddy sigue a JLo en Instagram y, aunque ella no lo sigue, es probable que ya haya visto la fotografía. Echa un vistazo a la imagen y recuerda a la icónica pareja, la cual fue arrestada en diciembre de 1999.

Diddy, cuyo nombre real es el de Sean Love Combs, y Jennifer Lopez fueron hace tiempo una de las parejitas asediadas por los paparazzis en Hollywood. Ellos empezaron a salir en 1999, luego de conocerse en el set de uno de los videos musicales de su álbum debut On the 6. En ese entonces, Diddy estaba en una relación con Kim Porter, pero no se pudo resistir a los encantos de JLo.

La industria estaba obsesionada con esta nueva pareja, la cual se lucía en alfombras rojas y fiestas. Como olvidar su paso por los GRAMMY del 2000, cuando Jennifer se dejó ver espectacular en un vestido Versace con escote de infarto. A pesar de que Diddy se dejó ver muy guapo en un impecable traje blanco, fue Jennifer quien se convirtió en el centro de las miradas; incluso inspiró la creación de Google Images. Todo parecía ir bien entre ambos, hasta que fueron arrestados en Nueva York, en 1999.

©GettyImages



Lopez y Diddy en la 42a. entrega de los GRAMMY, en el 2000

¿Qué ocurrió? Lo que parecía una divertida salida nocturna en un club en NY, se transformó en una pesadilla, cuando se dio un tiroteo en el lugar, dejando tres personas heridas de gravedad. De acuerdo a New York Magazine, Puffy tiró accidentalmente la bebida de unos de los socios del club, provocando un conflicto verbal que rápidamente pasó a lo físico y que terminó en un tiroteo.

La pareja fue arrestada luego de huir del lugar con una pistola en el maletero del Lincoln Navigator que Diddy conducía. Los cargos contra JLo finalmente se retiraron, pero Diddy tuvo que ir a la corte.