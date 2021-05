Mario Cimarro y el duro momento que vive con su madre: ‘Aprendemos a despedirnos con ella cada día’

Por su carrera como actor, Mario procura estar lo más pendiente de su madre, y reconoce que su hermana María es quien se ha llevado la mayor carga de trabajo. “Mi hermana María se ha portado de una manera increíble. Ella hizo un gran sacrifico puso su trabajo a un lado y se dedicó por completo a mi mamá. Todos ayudamos, hacemos cosas entre todos... yo tengo que viajar, pero mi hermana siempre esta con ella y eso me deja una tranquilidad increible. Mi hermana ha sido un pieza clave en todo este proceso”.

Cimarro confesó que para él y sus familiares la enfermedad de su mamá los tomó desprevenidos, pues no habían antecedente sobre ese padecimiento: “Esto nos tomó por sorpresa a todos. Venimos de una familia de gente como mi abuelo que duró más de 100 años y no existe récord en ningún miembro de la familia que haya padecido de Alzheimer, entonces esto nos tomó por sorpresa y nos desestabilizó muchísimo a todos”.

Actualmente, la mamá del actor se encuentra “tranquila” y al cuidado de sus seres queridos. “Está en la etapa en la que está tranquila y no hace nada sola a no ser que alguien interactúe con ella. Lo único que hace sola es cuando escucha música y se pone a bailar”. Cimarro añadió que los conmueve mucho verla bailar, pues pareciera que lo hace con su esposo. “Es algo tierno y emocionante, porque de repente ponemos música y ella se pone a bailar. Me gusta pensar que está bailando con papá, me gusta pensar que el espíritu de papá está con ella siempre”.

Más que estar sufriendo por la condición de doña María, Cimarro agregó que lo ve como una forma de irse despidiendo poco a poco de su mamá. “Esta enfermedad dios el universo nos la ha mandado a nuestra vida no para superarla, sino para aprender a convivir con nuestra mama en estos años de vida que le quedan, en este momento se esta despidiendo de nosotros tocó a poco a su manera a su estilo. Aprendemos a despedirnos con ella cada día, disfrutándola lo más que podamos”.