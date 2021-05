Toni Costa sobre su separación con Adamari López: ‘Seguiremos trabajando para recuperar nuestra familia’

Toni Costa y Adamari López han tomado caminos separados. Lejos de ser un rumor más en su historia de amor de más de 10 años, es una realidad de la que la puertorriqueña habló en Hoy Día. “He tomado la determinación de separarme de Toni”, dijo entre lágrimas frente a las cámaras a pesar de ser uno de los temas más difíciles de compartir con sus seguidores. Minutos después, Toni tomaba sus redes sociales para confirmar, por su parte, la separación que tomó a todos por sorpresa.

Toni Costa emitió un comunicado en el que confirmó su separación de Adamari López

“¡Hola, familia! Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos importantes que han marcado mi vida familiar y profesional”, inició el bailarín español su escrito. Y continuó: “Por lo tanto, es imprescindible para mí el poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad”.

Toni agregó: “Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunicado que Adamari y yo estamos temporalmente separados”. Sobre el futuro de su hija, Alaïa, expresó: “Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad”.

Ni Toni ni Adamari revelaron lo que los llevó a tomar caminos separados

Al igual que la presentadora de TV, no reveló lo que los orilló a tomar caminos separados; sin embargo, en una entrevista que Adamari ofreció a Mandy Fridmann para La Opinión, expresó que había un desgaste en la relación que poco a poco llegó a este punto.

Con sus propias palabras, la puertorriqueña aseguró que fue ella quien tomó la decisión de separarse, un detalle que se aprecia en el mensaje de Toni, quien aún busca luchar por tener a su familia unida como hasta hace unos meses. “Seguiremos trabajando para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos”, expresó Toni.

Adamari confirmó que fue ella quien decidió separarse de Toni

“Estas son las únicas declaraciones que daré y agradezco el respeto que puedan brindarme en estos momentos por el bien de los dos y de nuestra hija. Agradezco siempre sus oraciones y cariño incondicional. Gracias por tanto, los quiero”, concluyó Toni para firmar con su nombre.

Toni Costa, siempre presente para Alaïa

A pesar de los rumores en su relación, Toni siempre se mantuvo junto a su hija sin permitir que ello la afectara. Las declaraciones de Adamari veían la luz esta mañana en el diario La Opinión para después confirmarlo todo en televisión.