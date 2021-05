Adamari López confirma su separación de Toni Costa

Tras 10 años juntos, Adamari López y Toni Costa se han separado, así lo reveló la conductora de televisión a través de Hoy Día (Telemundo). Previamente, la presentadora había compartido con Mandy Fridmann, del diario La Opinión, que estaba atravesando por la ruptura de su relación con el padre de su hija Alaïa. Esta desgarradora confesión se da luego de semanas de rumores sobre un distanciamiento entre ambos, así que para aclarar su situación sentimental, ‘Ada’ rompió el silencio y confirmó que ha sido ella quién decidió poner fin a la relación con el padre de su hija. “He tomado la determinación de separarme de Toni”, compartió la conductora.

©@hoydia VER GALERÍA



Adamari López anunció su separación en Hoy Día

Ante las cámaras del matutino que conduce, ‘La Chaparrita de Oro’ habló sobre la delicada situación que ella y Toni están viviendo, pues la prioridad de ambos es que Alaïa, de seis años, esté bien y que comprenda que, a pesar de que sus padres ya no estén juntos, siempre la van a querer.

“He decidió hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo Alaïa y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de Hoy Día, quiero que sepan que mi decisión ha ido una que he pensado y he analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, pues he encontrado la importancia de poner en primer lugar el bienestar de mi familia y esta es la decisión que he tomado”, dijo ‘Ada’ con la voz entrecortada a su colega, Stephanie Himonidis.

©Hola VER GALERÍA



Así posaba la pareja en febrero pasado para HOLA!USA

Sobre cómo está llevando su hija de seis años la separación de sus padres, Adamari comentó. “Lo que hoy haga es un efecto sobre mi princesa Alaïa. Ella sabe que tiene dos padres que la aman y que la van a amar siempre y que vamos a estar y estaremos para ella en todo momento, en eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida”.