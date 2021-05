Kim Kardashian revela que no aprobó el examen de su primer año como estudiante de Derecho

En su viaje para seguir los pasos de su padre y convertirse en abogada, Kim Kardashian está experimentando un poco de turbulencia. En un adelanto del episodio del jueves, de Keeping Up with the Kardashians, la estrella de reality revela que no aprobó el examen baby bar, es decir, de su primer año. En su caso es necesario para que se le dé el visto bueno para continuar durante tres años más de estudio. “No pasé el examen”, admite a sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian en el clip.

Kim anunció por primera vez que estaba estudiando para convertirse en abogada en una entrevista de abril de 2019 con Vogue, y también reveló que había comenzado un aprendizaje de cuatro años con una firma en San Francisco, con el objetivo de tomar la barra en 2022.

California, al igual que otros tres estados de USA, ofrece un camino para aprobar la barra sin asistir a la escuela practicando la ley o aprendiendo con un abogado o juez en ejercicio

“Si vas a la facultad de derecho como yo lo estoy haciendo, es un programa de cuatro años en lugar del típico programa de tres años”, explica en el video. “Después del primer año, tienes que tomar el examen de baby bar”. Y añadió: “He escuchado que éste es más difícil que el oficial”.

Kim Kardashian busca seguir los pasos de su padre y convertirse en abogada

En junio pasado, Kim tomó el examen Baby Bar después de pasar “seis semanas seguidas” estudiando para él. La estrella de reality necesitaba 560 puntos para aprobar, pero solo recibió una puntuación de 474. “Soy un fracaso”, dice en el clip decepcionada. “No aprobar te deprime. Te dan ganas de rendirte”.

Afortunadamente, las hermanas de Kim le dieron algunas palabras de aliento para superar la decepción: “Siento que papá estaría muy orgulloso de ti de todos modos”, dice Kourtney sobre su difunto padre, el famoso abogado Robert Kardashian Sr. “Tan sólo por el hecho de que estés siguiendo este rumbo”, agregaron”.

Al final, Kim revela que está muy decepcionada de no aprobar debido al tiempo que tuvo que sacrificar lejos de sus hijos para poder estudiar y prepararse para el examen. Además, solo falta un mes para la próxima prueba, y la mujer de 40 años no está segura de estar lista para tomar el examen por segunda vez.

“Estoy filmando el final de nuestro programa, que será tan emocional. Tengo todos los cumpleaños bajo el sol: cumplo 40. Planeé todo este viaje y es demasiado tarde para cancelarlo”, dice. “Y si vuelvo a fallar, ¿cuál es el punto?”.